Беглый Янукович фактически признался в госизмене - подтвердил, что просил Путина ввести войска

На пресс-конференции в Москве выставленный в очередной раз в качестве говорящей куклы беглый президент Янукович фактически признался в том, что был полностью подконтролен Москве и просил Путина ввести войска.

«Путину я написал не письмо, я написал Путину обращение. Такое же, как написал 22 февраля в Донецке к трем государствам-подписантам мирного соглашения. И аналогичное письмо я написал Путину Владимиру Владимировичу. Только разница была в том, что в этом письме и этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано с тремя гарантами трех государств европейских, а я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора. Я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций введения полицейской миротворческой миссии», — цитирует Януковича «Левый берег».

Он назвал это "полицейской миротворческой миссией" - в чьей голове моголо родиться такое иезуитское словосочетание, которое послушно озвучил бывший президент? Какая страна может похвастаться тем, что для борьбы с собственным народом её президент попросил ввести чужие войска? Не к мировой общественности обратился, а конкретно к своим московским хозяевам. Понимает ли Янукович, что ему нет прощения, ибо он не просто беглец - он предатель. Таким он и останется в истории Украины.