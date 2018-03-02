Станут ли мейнстримом "рыбьи брови"

Накачанные грудь и губы - конвейер, на котором изготавливаются "муклы", действует успешно. Но хочется чего-то свеженького! И вот - нашли! Прямо сейчас в Инстаграм зарождается новое «бровастое» движение Fishtail Brows. Может случиться, что оно заменит широкие нарисованные или татуированные брови хитрыми рыбьими "рожками".

Бьюти-блогерша из Дубая Худа Каттан придумала комбинировать настоящие брови и элементы макияжа, напоминающие по форме рыбий хвост или дьявольские рожки. Тренд «рыбий хвостик» тут же подхватили ее коллеги.

Обсуждение нового бьюти-движения вышло бурным и противоречивым: одни приняли «рыбок» на ура, другие ожидаемо обалдели.

Очень быстро эксперимент Худи и ее подруг подхватили девушки по всему миру, и это переросло в данное безумие. И если первые фото Каттан обрабатывала в фотошопе, то ее фоловеры решили, что изменить форму бровей по-настоящему гораздо круче.

Чтобы нарисовать рыбий хвостик, нужно дорисовать верхний угол брови и обострить ее естественный кончик. Обязательный элемент - маленький зазор в том месте, где нарисована часть отделяется от «родной». Экстремалки могут попробовать сбрить волосы в этом месте. Если жалко, можно просто закрасить волосы на стыке.

Станет ли этот тренд мейнстримом, покажет время...

Источник: Kr24

