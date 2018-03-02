Голландский программист придумал идентификатор для кота

Где-то трясут перед всем миром ядерными боеголовками, а нормальные люди занимаются совершенно мирными делами, к примеру, создают устройство, которое позволяет открывать коту двери, опознав его.

Программист Аркайц Гарро (Arkaitz Garro) из Амстердама рассказал изданию Business Insider о своём изобретении — небольшом устройстве с системой распознавания лица, прикреплённому к двери балкона. Задача у гаджета одна: узнавать конкретного кота и уведомлять хозяина, что тот хочет войти в дом.

По словам Гарро, на протяжении нескольких лет к ним с женой приходил один и тот же кот по кличке Бобис, который стоял неподалёку от ограды. Поначалу семья думала, что он бездомный, но затем узнала, что животное принадлежит соседу. Поговорив, они решили «разделить» кота на два дома: питомец сам решал к кому и когда приходить. Постепенно у животного выработалось особое расписание, по которому оно предпочитало инженера.

Поэтому Гарро смастерил устройство, которое бы предупреждало его, что кот подошёл к дому. Когда Бобис приходит к балкону, его встречает мини-компьютер Raspberry Pi с камерой. Если она засекает движение во дворе с помощью программного обеспечения, то делает снимок и отправляет его в облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition.

Нейросеть обучена на сотнях фотографиях котов и определяет, тот кот на балконе или нет. Кроме него во двор постоянно забегают другие питомцы и белки.

Если система узнала кота, то она предупреждает Гарро в Slack, что пора открывать дверь. По словам голландца, устройство правильно определяет Бобиса в 100% случаев, если тот смотрит в камеру. На устройство у Гарро ушло несколько часов работы и 50 долларов.