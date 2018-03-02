В Украину вернут похищенных Россией украинских пограничников (обновлено)

В Украину сегодня, 2 марта, должны вернуть двоих украинских политических заключенных из России. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко во время заседания в Верховной Раде.

"Через несколько часов ждем хороших новостей относительно освобождения двоих украинских политзаключенных Кремля. Как только они будут на украинской территории, мы об этом с вами узнаем", - сказала она в пятницу утром во время открытия пленарного заседания украинского парламента, передают Подробности.

Геращенко не уточнила, о ком именно идет речь, однако как пишет агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о похищенных спецслужбами РФ возле границы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдане Марцоня и Игоре Дзюбаке.

При этом предполагается, что Украина передаст российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Обновлено:

в 12 часов депутат ВР Ирина Геращенко опубликовала фотографии возвращённых на территорию Украины пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака и поздравила их семьи и близких.

"Только что СБУ и глава пограничной службы доложили Президенту Украины, что освобождены из росийской тюрьмы наши пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак, похищенные фсбшниками 3 октября прошлого года. За их освобождение боролись президент, СБУ, наши дипломаты, Минск гуманитарная группа, коллеги-пограничники. Первые минуты на свободе! Ура! Поздравляю мам, жену, детей, семьи Игоря и Богдана", написала Геращенко в Фейсбуке.



