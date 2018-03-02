Петр Порошенко помиловал женщину, которая отбывала пожизненное заключение

Президент Украины Петр Порошенко помиловал пожизненно осужденную Любовь Кушинскую. Приказ о помиловании во исполнение решения президента подписан вчера, 1 марта.

Об этом сообщил замминистра юстиции Денис Чернышов. на официальной страице в Фейсбуке.

"В соответствии с указом президента Украины о помиловании Любови Кушинской сегодня был подписан приказ об исполнении решения главы государства в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - написал Чернішов.

Кушинская выйдет из Качановской колонии, где более 20 лет отбывала наказание за двойное убийство, в апреле.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - написал Чернышов.

Однако комментирующие помилование пользователи Фейсбук не одобрили оптимизма замминистра юстиции, подчеркнув, что за менее резонансные и жестокие проступки люди получают реальные огромные сроки, а здесь простили только потому что женщина, забыв о том, что в 1997 году помилованная с подельником жестоко убили известного врача-уролога