Петр Порошенко помиловал женщину, которая отбывала пожизненное заключение

Президент Украины Петр Порошенко помиловал пожизненно осужденную Любовь Кушинскую. Приказ о помиловании во исполнение решения президента подписан вчера, 1 марта.
Об этом сообщил замминистра юстиции Денис Чернышов. на официальной страице в Фейсбуке.
"В соответствии с указом президента Украины о помиловании Любови Кушинской сегодня был подписан приказ об исполнении решения главы государства в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - написал Чернішов.
Кушинская выйдет из Качановской колонии, где более 20 лет отбывала наказание за двойное убийство, в апреле.
"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - написал Чернышов.
Однако комментирующие помилование пользователи Фейсбук не одобрили оптимизма замминистра юстиции, подчеркнув, что за менее резонансные и жестокие проступки люди получают реальные огромные сроки, а здесь простили только потому что женщина, забыв о том, что в 1997 году помилованная с подельником жестоко убили известного врача-уролога О. Циновского и его зятя Я. Дрожжаля и закопали тела.
Однако, предполагается, что заключённая Кушинская раскаялась, поэтому помилована президентом.