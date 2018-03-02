В деле Зайцевой о смертельном ДТП в Харькове появились смягчающие обстоятельства

В Харькове продолжается суд над участниками смертельного ДТП с шестью погибшими - Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым. Защита Елены Зайцевой по делу о смертельном ДТП в Харькове сообщила, что пятеро из 12 пострадавших в кровавом ДТП взяли компенсацию от семьи Зайцевой - по 50 тысяч гривень, что является смягчающим обстоятельством, отражённым в обвинительном акте. Харьковский сайт 057 зафиксировал основные моменты одного из последних заседаний - 1 марта.

14.21 - Обвиняемых Зайцеву и Дронова завели в зал суда

14.30 - Начали допрос потерпевших. Первая - Анна Комар. Видеоконференция из Кременчуга. В связи с состоянием здоровья (2-я группа инвалидности), суд разрешил давать показания сидя. ДТП не помнит. Помнит как вышла с работы и потом только как в больнице пришла в себя и ей сказали, что она попала в ДТП.

14. 31 - На вопрос прокурора связывался ли кто-то с потерпевшей по вопросу выплат, Анна ответила: «нет».

14.33 - Козырь: известно ли вам, что на счёт больницы от матери Зайцевой поступало 50 тыс грн. с пометкой «на лечение Комар»?

14.35 - Анна говорит, что эти деньги она не получала. Козырь утверждает, что после того как деньги вернулись из больницы, их отправляли на личный счёт потерпевшей. Анна снова говорит, что никаких денег не брала. Козырь заканчивает свою часть допроса.

14.37 - Судья пытается уточнить детали ДТП. Например, откуда шла потерпевшая. Она снова говорит, что не помнит. Допрос заканчивается. Судья благодарит Анну за ее показания. Анна просит в дальнейших заседаниях видеоконференцию не проводились. Говорит, что ей тяжело и физически и морально принимать участие.

14.51 - Допрос киевлянки Оксаны Нестеренко. Была в Харькове у подружки Жанны Власенко. Собиралась в этот день возвращаться в столицу. Перед вокзалом решили выпить чаю. Вышла из кафе, попала под машину. Когда пришла в себя не могла понять, что делает в Харькове. Ей казалось, что она уехала в Киев. "Помогали мне врачи. Обвиняемые не помогали".

14.53 - "Деньги поступали от Ивановой (матери Зайцевой). Я их приняла так как не знала от кого они. Хочу как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, - говорит Нестеренко. (Плачет). Момент столкновения не помнит.

14.57 - Адвокат потерпевшей уточняет у неё может ли она сама себя обслуживает, нанимает ли кого-то? Оксана рассказывает, что сама не может справляться. Просит родственников и друзей помогать. Мама не может все время быть с ней, потому что ее муж (отчим Оксаны) онкобольной.

15.12 - Допрос потерпевшей Шевцовой, сестры погибшей Кобесовой.

Созвонилась с сестрой, которая вышла с работы. Узнала, что сестра попала в авария только на следующий день. Родители видели в СМИ информацию об аварии, но даже подумать не могли что там умерла их дочь. Им было очень сложно.

15.15 - На уточняющий вопрос адвоката: как изменилась ваша жизнь, говорит, что у родителей все время высокое давления, а она боится пешеходных переходов, старается стоять от дороги как можно дальше.

15.16 - Шевцова о помощи: Ззвонила мать Зайцевой, мы попросили нас больше не беспокоить, от помощи отказались. Потом ещё звонили представители, мы тоже отказались".

15.24 - Допрос Юрия Неудачина. Толком ничего не соображал. Очнулся на тротуаре, меня приводил в чувства какой-то прохожий.

15. 27 - На вопрос прокурора об обстоятельствах ДТП: "слышал только удар, момент столкновения не видел. На светофор не обратил внимания, но все люди стояли на тротуаре и ждали зелёный свет для пешеход".

О помощи: получил от мамы Зайцевой 50 тыс грн.

15.31 - Допрос Людмилы Фабрис, бабушки Насти Сокол:

"Внучка встречалась с преподавателем. После встречи она ждала встречи с мамой. Настя была в "Пузатой хате". Должны были встретиться на переходе. Ночевать они домой не вернулись. Я решила, что они остались ночевать у подруги. Я видела информацию про ДТП, но даже не подумала. Позже я позвонила дочке и там взял трубку мужской голос и сказал, что он следователь по ДТП. Я все поняла и спрашиваю: в какой она больнице? Мне сказали Маяковского, 22. Я приехала и спрашивала она умерла? Мне сказали только в кабинете".

15.32 - Людмила Фабрис: "Тела были закрыты, я на похоронах не могла попрощаться с лицами, они были изуродованы. Когда я вижу видео, где лежат мои девочки на асфальте и от них текут потоки крови, я не могу передать словами. Прерван мой женский род. Они были хорошими, они мне помогали. Это ужасно, боль, которую я испытываю, не передать словами".

15.33 - Людмила Фабрис: "На работу приезжала Иванова. Мне сказали, что она хочет извиниться и предложить помощь. Я не выходила и не разговаривала, мне было больно. От помощи я отказалась. Потом пришёл перевод на почту в размере 100 тыс. грн., но я их не получала. От Дронова никто не появлялся".

16.30 - Следующее заседание состоится 6 марта в 14.00.

Предполагается, что заседания будут проходить как минимум дважды в неделю, чтобы приговор прозвучал как можно скорее.

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой влетел в автомобиль Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, после чего выехал на тротуар. В результате ДТП пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.



