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Спорт / Футбол
Вчера, 19:59
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Украинский футболист решил отказаться от гражданства Украины

Футболист Тарас Романчук, в прошлом выступавший за ФК "Ковель", получил гражданство Польши и собирается сдать украинский паспорт.

Полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук принял решение отказаться от гражданства Украины, передаёт bzns.media

Футболист заявил, что сменит паспорт по окончанию сезона. "Очень рад получить гражданство Польши, этого стоило ждать. Когда я перешел в "Ягеллонию" в 2014 году, то говорил с вице-президентом клуба. Сказал ему, что у меня есть польские корни, поскольку моя бабушка родилась в Польше. Мы нашли все документы, подтверждающие ее происхождение, и год назад я направил запрос на получение польского гражданства. Я могу иметь только одно гражданство в Украине. Верну свой паспорт, скорее всего, в мае, после окончания сезона", - сказал Романчук в интервью Sportowe Fakty.

В ДЮФЛ выступал за ФК «Ковель» и BRW-ВІК с 2004 года по 2008 год. В 2010 году перешёл в мини-футбольный «Апперкот» за который играл до февраля 2013. Затем вернулся в "большой" футбол, переехав в Польшу. Сперва играл за «Легьоновию», а с 2014 года выступает за команду «Ягеллония».

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