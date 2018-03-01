Каменских поразила фанатов своей измождённостью

Погоня за оригинальностью и стройностью из весёлой красавицы-пышечки превратила Настю Каменских в измождённую сорокалетнюю даму.
Певица, экс-участница дуэта «Потап и Настя» удивила фанатов последним фото.
На своей странице в социальной сети Инстаграм исполнительница опубликовала новый снимок.
Певица облачилась в бежевые брюки и джемпер в тон. Образ звезды дополнили ботинки на шнуровке.
Но лицо привлекло внимание подписчиков больше.
Настя выглядит заметно постаревшей. Виной ли тому неудачный цвет одежды, отсутствие макияжа или другие факторы – об этом спорят подписчики звезды.