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Шоу бизнес
Вчера, 19:43
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Каменских поразила фанатов своей измождённостью

Погоня за оригинальностью и стройностью из весёлой красавицы-пышечки превратила Настю Каменских в измождённую сорокалетнюю даму.

Певица, экс-участница дуэта «Потап и Настя» удивила фанатов последним фото.

На своей странице в социальной сети Инстаграм исполнительница опубликовала новый снимок.

Певица облачилась в бежевые брюки и джемпер в тон. Образ звезды дополнили ботинки на шнуровке.

Но лицо привлекло внимание подписчиков больше.

Настя выглядит  заметно постаревшей. Виной ли тому неудачный цвет одежды, отсутствие макияжа или другие факторы – об этом спорят подписчики звезды.

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