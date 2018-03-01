Ксения Собчак ответила "политическому троллю" Жириновскому его же оружием

Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram то, как облила водой Жириновского в ходе теледебатов на российском ТВ.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии", - рассказала Собчак и назвала его "политическим троллем".

По словам мужа Собчак Максима Виторгана, глава ЛДПР является больным человеком, который из года в год отрабатывает свой хлеб.

"Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съёмочного кадра, будет относиться к нему с жалостью", - считает Виторган.

Конфликт между Жириновским и Собчак произошел во время выступления Сергея Бабурина. Жириновский его перебивал, а Собчак призвала успокоиться. При этом Жириновский потребовал не приводить на ТВ "дур", "базарных баб", после чего Собчак облила его водой. Ситуация явилась как бы зеркальным отображением дебатов многолетней давности, когда Жириновский плеснул из стакана водой в лицо Бориса Немцова, что дало возможность пресс-службе Жириновского назвать поступок Собчак "историческим плагиатом".