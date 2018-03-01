Суд разрешил взять под стражу Дыминского - осталось поймать

Повторный суд разрешил взять под стражу владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП летом 2017 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

"По ходатайству Генпрокуратуры Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Напомню: 18 августа 2017 в 15.09 водитель П. Дыминский, управляя технически исправным автомобилем марки Mercedes-Benz S65 AMG, двигался по сухой асфальтированной проезжей части автодороги международного значения М-10 «Львов - Краковец», со стороны г.. Львова в направлении . Яворов в с. Ямельня Яворивского района Львовской области. Подъезжая к нерегулируемому перекрестку на 16-м км +300 м в с. Ямельня водитель совершил столкновение с попутным автомобилем марки Opel-Astra под управлением женщины, которая в это время выполняла маневр в виде поворота налево. В результате этого дорожно-транспортного происшествия она получила телесные повреждения, от которых скончался.

Действия водителя П. Дыминского находятся в прямой причинной связи с последствиями ДТП.

07.12.2017 ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Постановлением старшего следователя по ОВД ГСУ ЧП Украины от 11.12.2017 подозреваемого объявлен в розыск.

01.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда. Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По информации органа досудебного расследования, в августе 2017 он покинул территорию Украины и обратно в страны не возвращался."

По некоторым данным Пётр Дыминский сейчас находится в Греции. В розыск Интерполом не объявлен.