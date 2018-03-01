Возвратит ли государство пенсионерам отобранную часть пенсии - КС признал её налогообложение незаконным

Каким будет решение государства по удержанию с 2014 года части пенсии вопреки Конституции Украины? Конституционный суд признал неконституционным закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы".

Соответствующее решение было принято на заседании 27 февраля по представлению 48 народных депутатов,

пресс-служба суда, передает Укринформ.

"Конституционный суд Украины решил признать не соответствующим Конституции, положения абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, которым предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий (включая сумму их индексации , начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону, если их размер превышает десять размеров прожиточного го минимума для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года, - в части такого превышения, а также пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной советом Украины, такие пенсии подлежат налогообложению ли облагаются в стране их выплаты ", - говорится в резолютивной части решения.

Таким образом, теряет силу положения абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, признано неконституционным.

В решении отмечается, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должно признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховым взносам и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.

В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы застрахованного лица. Именно поэтому введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению КСУ, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы застрахованного лица.

КСУ также отметил, что после введения в законодательстве Украины по 1 июля 2014 налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада трижды вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Поэтому в КСУ считают, что установление парламентом в законодательстве налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложения, противоречит элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерны ожидания и справедливости.

Судьей-докладчиком по делу выступал Александр Касминин.