Умер актёр, которого любили миллионы женщин всего мира

В Мексике на 82 году жизни умер актёр Рохелио Герра, которого весь мир запомнил в роли Луиса Альберто в сериале "Богатые тоже плачут".

Рохелио Герра - известный актёр, очень популярный в Мексике. Он прославился многими толями в кино, театре, его голосом говорят многие герои фильмов, переведённых на испанский язык. Но украинские зрители старшего возраста сразу вспомнят его в роли, которая сделала его любимым мужчиной многих женщин мира - Луиса Альберто. Таким его и запомнили - красивым и молодым.

Актёр страдал болезнью мозга, которая не давала ему возможности нормально двигаться и разговаривать. В 2013 году он ещё снимался в сериале и играл в театре. Всего сыграл в кино более 100 ролей, а первая роль была сыграна ещё в 1958 году.