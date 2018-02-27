Болельщик из Бразилии собрал самое большое количество футболок Шевченко

В Бразилии живёт парень, который собрал практически все футболки с номером 7 и фамилией Шевченко - это его любимый футболист.

Еще десять лет назад у всех во дворе был паренек, выходивший на поле в футболке с номером 7 и фамилией «Шевченко». Возможно, это даже были вы. Неудивительно, что футболки «Милана» были самыми продаваемыми в Украине в 00-х, ведь за «россонери» играл лучший футболист в истории нашей независимости.

Но, оказывается, в мире есть человек, у которого этих футболок больше, чем у кого-либо другого. И живет он не в Украине, а в Бразилии.

Его зовут Марсел Ферри, ему 33 года и он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за родной «Васко да Гама». А его главное хобби – коллекционирование футболок Андрея Шевченко. В своем инстаграме имеет 2,5 тысячи подписчиков и почти 200 публикаций. Едва ли не половина из них – фото футболок легендарного украинского форварда.

От «Динамо» 90-х до сборной Украины на Евро-2012. Все – оригинальные, никакой «паленки». Некоторые экземпляры очень сложно найти даже у нас и они просто поражают своей раритетностью.

Марсела немного рассказал о своем необычном увлечении.

– В Бразилии так много звезд, которые играли в один период с Андреем – Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо. Но твой кумир – Шевченко. Почему?

– Мои кумиры среди бразильцев – Ромарио и Эдмундо. Если выбирать между тремя перечисленными тобой футболистами, то больше всего мне нравится Ромарио. Роналдиньо блистал всего 2-3 года, Роналдо – превосходен, но его тоже хватило ненадолго. В финале ЧМ против французов, например, он был сам не свой.

Но Шева другой! Он демонстрировал великолепную игру на протяжении многих лет, всегда забивал. Левой, правой, головой… Монстр!

– Помнишь, когда впервые увидел игру Шевы?

– Начиная с сезона 2001-02. Тогда я начал следить за каждым его шагом.

– Сколько футболок Шевченко в твоей коллекции?

– Чувак, более ста.

– Когда начал собирать их?

– В 2007 году, после того, как мама подарила мне его футболку «Челси».

– Каким образом они попадают к тебе?

– Покупаю через интернет – Ebay.

– Самая крупная сумма, которую ты отдал за футболку и какую именно?

– Хм… Точно не вспомню. Кажется, 1800 бразильских реалов. В переводе это около 500 евро.

– У тебя есть совсем редкие экземпляры – футболки «Динамо» и сборной Украины из 90-х. Их покупал у украинцев?

– Да. Вот эти футболки очень дороги для меня. Их было очень трудно достать. А у меня нет друзей в вашей стране, кто мог бы мне помочь.

– Как реагируют люди, когда узнают о твоей коллекции?

– В целом, им нравится это. «Здорово, шикарная коллекция, прекрасно, Шева – лучший, король» – такие слова очень мотивируют меня.

– Остались ли в мире еще футболки Шевченко, которых у тебя еще нет?

– Да. Некоторые формы «Динамо» 90-х, сборной Украины «Милана» и «Челси» с длинным рукавом.

– Какую из тех, которые у тебя есть, сложнее всего было достать?

– Домашние и выездные футболки «Динамо» сезонов 1997/98 и 1998/99. Очень редкие.

– Как долго ты ждешь посылку?

– По-разному. В среднем полтора-два месяца.

– Следишь за Андреем в роли тренера сборной Украины?

– Да, конечно. Даже знаю, против кого вы сыграете в ближайшем матче – Японии.

– Сам Андрей знает о тебе и твоем увлечении? Пытался связаться с ним?

– Нет, к сожалению.

Источник: Tribuna.com