Уровень минимальной зарплаты в ЕС в сравнении с Украиной

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2018 года составляет 3723 гривни. Планомерно приближая общество к требованиям и нормама Европейского союза, власть убеждает, что украинцы должны платить за все услугии соответственно - как в ЕС. И к этому идёт. Но умалчивается при этом, как там обстоят дела с заработными платами.

Давайте посмотрим, каковы минимальные заработные платы в странах ЕС.

Статистическое ведомство Евросоюза выделяет три группы стран по уровню «минималки». Первая включает в себя 10 восточноевропейских стран. У них размер минимальной оплаты труда самый низкий в ЕС.

Абсолютным аутсайдером является Болгария с €261 по состоянию на январь 2018 года. Далее идут Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

В пяти других государствах-членах, расположенных на юге Европы, минимальная заработная плата составляла от 600 до 900 евро в месяц, отмечает Евростат: Португалия (677 евро), Греция (684 евро), Мальта (748 евро), Словения (843 евро) и Испания (859 евро).