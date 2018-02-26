Странная забастовка в Киевском медуниверситете - ищите кому это выгодно

Втягивание студентов в межведомственную борьбу и хитрая подмена понятий - именно так можно назвать то, что происходит сейчас в Киевском медуниверсителе имени Богомольца.





Минздрав отстранил от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову и назначил вместо нее "своего человека". В результате - замки на дверях корпусов вуза, учебный процесс остановлен. Что это - реальная борьба за самоуправление или хитрая тактика руководства университета - сообщает LIGA.net.

Как известно, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову. В министерстве заявили, что якобы по ее вине студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова, в свою очередь, обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что отдельные чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

Разобраться, по чьей вине студенты не сдали экзамен, - не наша цель, так как речь идет о довольно сложных специфических хозяйственно-юридических вопросах. Очевидно, что это - компетенция суда. В НМУ уже пообещали подать иск.

В Минздраве заявили, что руководство вуза не заключило договор с Центром тестирования - единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией. В медуниверситете же говорят, что расходы на центр не были предусмотрены в смете вуза, которую утверждает именно Минздрав. По словам ректора, был объявлен открытый тендер, от участия в котором центр отказался. При этом Амосова заявила, что необходимая сумма была перечислена на счет центра в форме благотворительного взноса. Однако центр якобы отказался от этих денег, и экзамен все равно не был проведен.

Отстранив Амосову, в тот же день Минздрав назначил и.о. ректора вуза Михаила Захараша. Однако группа неизвестных, представившихся студентами, не пустила его на рабочее место, "потому что он их не устраивает". Полиция не вмешивалась. В вузе назвали действия министерства "тоталитаризмом" и нарушением гарантированной законом независимости университета. И в знак протеста объявили забастовку и потребовали отменить указ.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что забастовка организована "по директиве", и обвинила администрацию НМУ в срыве учебного процесса. Чиновница опубликовала скриншоты обращений студентов и их записей в Facebook, в которых выражается возмущение, что их не допускают к занятиям. Супрун назвала это принуждением к забастовке и нарушением Конституции. Группа студентов университета дала брифинг. Молодые люди заявили, что "забастовка была объявлена без учета мнения как студенческого коллектива, так и коллектива сотрудников" и назвали ее "саботажем учебного процесса".

Минздрав в этой ситуации поддержал Минобразования.

Примечательно, что сегодня днем многие СМИ опубликовали скандальную новость о том, что якобы забастовочный комитет вуза запланировал проведение мирного шествия в поддержку Амосовой, при этом пообещав закрыть общежитие, "для обеспечения массовости". Анонс акции был размещен на фейковой странице стачкома. Там назвали это информационной атакой и предположили, что за ней стоит Минздрав.

Один из членов стачкома Василий Гилюк на вопрос о дальнейших действиях забастовщиков сказал: "Ждем. Пока мы обратились к органам власти. Ждем их реакции. Завтра также будет заседание комитета по здравоохранению (комитет Верховной Рады, - ред.). Возможно, этот вопрос будет там урегулирован".

Отстраненный ректор НМУ Амосова предположила, что экзамен по стоматологии будет проведен примерно через два месяца.

Примечательно, что описанные события странным образом совпали (или не совпали?) с историей самоубийства студентки НМУ из Туркменистана Мукаддас Насырлаевой, что, по версии ее адвоката, могло произойти из-за коррупции в вузе.