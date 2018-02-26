В Харькове весь март каждый уикенд будут говорить о женщинах

Чего только не происходит в креативном пространстве удивительного города Харькова. Вот в Украину пришли экстримные морозы, а на Харьков надвигается - не менее экстримная Неделя Женской Солидарности.

Приходилось ли вам самостоятельно решать сугубо женские проблемы? Говорили ли вам, что у вас, как с женщины - нечего взять, потому что даже логика у вас не человеческая, а женская? Смеялись ли с вас все - даже женщины! - за метод парковки вашего автомобиля? Прижигали ли оскорбительным «блондинка»? Жалели ли, как тот волк из известной басни кобылу, «что поделаешь, ты просто женщина...»? Таки было? Ну тогда приезжайте в Харьков и вместе с такими же неравнодушными покажем миру, что женщины - это... да, это женщины! Слабые и сильные одновременно!

По сути, это будет совсем не неделю, а целый месяц, просто события будут происходить каждый уикэнд, по воскресеньям, с 2 по 30 марта.

Что будет?

Семинары и дискуссии, лекции и инсталляции под лозунгом «Женское тело: многообразие, сексуальность, безопасность»; обмен мнениями, дружеская поддержка, веселые развлечения и, конечно же - Марш «Все разные - все равные».

Цель марша, говорит координатор ОО Харьковское женское объединение “Сфера” Анна Шарыгина - дать возможность различным женщинам поддержать друг друга и подтвердить: "несмотря на все наши различия, мы все имеем равные права".

Президент ОО «Харьковское женское объединение «Сфера» Вера Черныгина говорит, что задача проекта - поднимать непростые вопросы и критически их осмысливать, потому что в ситуации войны любое общество милитаризуеться, оправдывает агрессию и насилие, и женщины разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, сексуальных ориентаций оказываются в особой опасности...

«Женщину до сих пор многие воспринимают не как личность, а как функции, которые она может выполнять: рожать, обслуживать, радовать других внешностью - тело женщины ей как будто не принадлежит. Чувствуя и понимая собственную телесность, сексуальность, свободу, мы возвращаем себе возможность выйти за пределы понимания нас как функций», - отмечает соорганизатор нынешнего Недели Женской Солидарности, активистка Марина Герц.

Участница ОО «ХЖО «Сфера» Анастасия Попова считает: «На тело женщины постоянно претендуют - разные бренды, институты власти, корпорации. Сфокусироваться на себе - это важная идея сопротивления угнетению. Прислушиваться к себе и позволять себе поговорить об этом - это такая революция изнутри».

Женщины в опасности? Давайте обсудим вместе!