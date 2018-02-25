Приближается финал бензиновой эры - слово за Китаем

На Китай приходится треть мирового «легкового» авторынка. Поэтому то, что эта страна делает решительные шаги к переходу на автомобиле без ДВС, значительно повлияет и на экологию планеты, и на международную экономику. Если Китай объявит дату перехода на электромобили, как это уже сделали Великобритания, Франция и Норвегия, то ее можно будет считать датой финала бензиновой эры.



Правительство КНР намерено требовать от автопроизводителей, чтобы, начиная с 2018 года, продажи электромобилей и гибридов составляли не менее 8%. Продажа автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, в Китае к 2025 году должны вырасти в 10 раз и достичь 7 млн ​​штук. Предвидя такой спрос, в этом году в КНР собираются построить примерно 800 000 станций подзарядки.



Второй азиатский гигант - Индия - также активно рассматривает отказ от бензиновых двигателей. Научно-исследовательский институт Niti Aayog, который разрабатывает реформы, поставил цель довести количество электромобилей в 2030 году до 44% от всего автопарка Индии. Власти Индии поощряет население покупать электромобили машины с гибридными двигателями. Налоги на этот вид автомобилей по сравнению с традиционными бензиновыми ниже на 31%.



И все же европейцам в переходе от бензиновых к электрическим авто нет равных. Франция и Великобритания, шестой и седьмой авторынки планеты, планируют избавиться традиционных машин в пользу электромобилей к 2040 году, а маленькая (о продаже автомобилей - 0200000 в 2016 году) Норвегия и Нидерланды намерены сделать это на 10 лет раньше.



А что же в Украине?



С 1 января Верховная Рада освободила от НДС и акциза на 2018 электромобили на украинском номерах. Кроме того, министерство инфраструктуры хочет активно развивать сферу производства электромобилей в Украине, привлечь в страну производителей литиевых батарей, запчастей к электромобилям и электромобили в целом. На развитие этой сферы чиновники отводят 15 лет.