В Закарпатье на съёмки совместного украинско-французского фильма приехал Жан Рено

В Закарпатье на съемки совместного украинско-французского фильма приехал французский актёр - звезда мирового кинематографа Жан Рено.
О приезде звезды сообщил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, который лично встретил французского актера. Судя по фото - в одной из "колыб" на Синевире.
Именно на Закарпатье и проходить съемки фильма «Последний шаг» с Жаном Рено в главной роли. Недавно здесь построили домик, в котором будет жить главный герой ленты.
- Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме «Последний шаг». Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег. Практическое воплощение слогана всех наших международных рыночных мер #UkraineIsYourDestination! - прокомментировал встречу и приезд Жана Рено Ильенко.
Звезда французского кинематографа Жан Рено сыграет в фильме главную роль. Для него лента станет заключительной в актерской карьере, сообщили на сайте Госкино Украины.
Генри, наемный убийца которого разыскивают, скрывается на берегу маленького удаленного озера в Канаде. В его шале попадает девушка после тяжелого несчастного случая на мотосанях. Находится при смерти. Человек, всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.
- Последний шаг - на грани психологического триллера и фильма-инициации. Несколько дней сплетенные с помощью ненависти и очарованности, - рассказывает режиссер Фредерик Петижан.
Оператор-постановщик - трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст. Съемки будут проходить в Киеве, Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.
Роли также выполнят канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американец Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко.
Контракт государственной финансовой поддержки для фильма в сумме 21 млн 630 тыс. грн подписали 26 января. Общая стоимость производства - 73 млн 877 тыс. 206 грн.
Источник: Mukachevo.net
Именно на Закарпатье и проходить съемки фильма «Последний шаг» с Жаном Рено в главной роли. Недавно здесь построили домик, в котором будет жить главный герой ленты.
- Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме «Последний шаг». Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег. Практическое воплощение слогана всех наших международных рыночных мер #UkraineIsYourDestination! - прокомментировал встречу и приезд Жана Рено Ильенко.
Звезда французского кинематографа Жан Рено сыграет в фильме главную роль. Для него лента станет заключительной в актерской карьере, сообщили на сайте Госкино Украины.
Генри, наемный убийца которого разыскивают, скрывается на берегу маленького удаленного озера в Канаде. В его шале попадает девушка после тяжелого несчастного случая на мотосанях. Находится при смерти. Человек, всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.
- Последний шаг - на грани психологического триллера и фильма-инициации. Несколько дней сплетенные с помощью ненависти и очарованности, - рассказывает режиссер Фредерик Петижан.
Оператор-постановщик - трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст. Съемки будут проходить в Киеве, Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.
Роли также выполнят канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американец Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко.
Контракт государственной финансовой поддержки для фильма в сумме 21 млн 630 тыс. грн подписали 26 января. Общая стоимость производства - 73 млн 877 тыс. 206 грн.
Источник: Mukachevo.net