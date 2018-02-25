В Закарпатье на съёмки совместного украинско-французского фильма приехал Жан Рено

О приезде звезды сообщил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, который лично встретил французского актера.

Судя по фото - в одной из "колыб" на Синевире.



Именно на Закарпатье и проходить съемки фильма «Последний шаг» с Жаном Рено в главной роли.

Недавно здесь построили домик, в котором будет жить главный герой ленты.



- Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме «Последний шаг».

Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег.

Практическое воплощение слогана всех наших международных рыночных мер #UkraineIsYourDestination!

- прокомментировал встречу и приезд Жана Рено Ильенко.



Звезда французского кинематографа Жан Рено сыграет в фильме главную роль.

Для него лента станет заключительной в актерской карьере, сообщили на сайте Госкино Украины.



Генри, наемный убийца которого разыскивают, скрывается на берегу маленького удаленного озера в Канаде.

В его шале попадает девушка после тяжелого несчастного случая на мотосанях.

Находится при смерти.

Человек, всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.



- Последний шаг - на грани психологического триллера и фильма-инициации.

Несколько дней сплетенные с помощью ненависти и очарованности, - рассказывает режиссер Фредерик Петижан.



Оператор-постановщик - трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

Съемки будут проходить в Киеве, Нью-Йорке и в Канаде.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.



Роли также выполнят канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американец Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко.



Контракт государственной финансовой поддержки для фильма в сумме 21 млн 630 тыс. грн подписали 26 января.

Общая стоимость производства - 73 млн 877 тыс. 206 грн.



