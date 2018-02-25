В Киеве пройдет акция в поддержку украинских пленников Кремля

Завтра в Киеве состоится акция "26 минут солидарности" в поддержку узников Кремля. Её проводят Центр гражданских свобод вместе с ПЕН-клубом Америки. Мероприятие приурочено ко Дню сопротивления оккупации Крыма.

Об этом сообщается на странице Центра в Фейсбуке.

26 февраля 2018 отмечать День сопротивления оккупации Крыма. Четыре года назад на главной площади Симферополя состоялся многотысячный мирный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Развевались украинские и крымскотатарские флаги, звучали патриотические лозунги. Мало кто догадывался, что уже через несколько дней "неизвестные зеленые человечки" установят контроль над полуостровом. И более 2, 5 миллиона людей останутся наедине с российской репрессивной машиной.

На сегодня по меньшей мере 64 человека заключены по по сфабрикованным уголовным делам. Среди них режиссер Олег Сенцов, правозащитник Эмир-Усеин Куку, журналист Роман Сущенко, крымский фермер Владимир Балух, 19-летний студент Павел Гриб, крымскотатарский активист Руслан Зейтуллаев, капитан 2 ранга запаса Владимир Дудка и многие другие. Суммарный срок пребывания невинных людей за решеткой уже достиг до 190 лет.

Акция в виде молчаливого пикета состоится в Киеве 26 февраля в 12:00 у посольства Российской Федерации (по адресу: Воздухофлотский проспект, 27). Также пикеты пройдут во Львове, Варшаве (Польша), Стэнфорде (Великобритания), Чернигове, Одессе, Риге (Латвия). Активисты призывают принять неравнодушных в акции в поддержку пленников Кремля.



