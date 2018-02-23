Родом из Украины: Ян Сатуновский, поэт

Ян Сатуновский - поэт, участник Великой Отечественной войны. Его имя мало кому известно в Украине - он не был поэтом, который был на слуху, и маловероятно было это в СССР, где публиковали выборочно и только то, что соответствовало эпохе и строю. Но его любили читать дети: в 70-х годах вышло более десятка его сборников стихов для детей.



А вот стихи, которые были написаны явно "не для печати", не вошли ни в какие сборники. Сегодня исполнилось 105 лет со дня его рождения. О Сатуновском рассказывает киновед Виктория Винтер.





Родился Яков (Ян - псевдоним) Абрамович Сатуновский 23 февраля 1913 года в Екатеринославе ( позже Днепропетровск,ныне Днепр ). В конце 20-х годов учился в Москве, в техникуме. Сблизился с поэтами-конструктивистами. В 1931 вернулся в Днепропетровск, в 1938 закончил Днепропетровский университет по специальности физическая химия. До войны работал в НИИ в Днепропетровске. Прошел всю войну, был ранен. После войны обосновался в подмосковном городе Электросталь, работал инженером-химиком. В СССР публиковались только его детские книги. С середины 70-х годов печатался на Западе,в эмигрантской прессе. От издания книги в Париже Сатуновский отказался, опасаясь репрессий в отношении родных. Умер в 1982 году.

Он рассказывал в своей автобиографии:

"Я родился в 1913 году в Екатеринославе — Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, Университет, отсюда пошёл «на немца». В деревне Большие Веснины был ранен (в грудь), затем лечился,был в Ной-Лимбурге, Фрейбурге, Винер-Нейштадте, проездом в Дрездене и, кстати, где-то в Румынии, забыл.

Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Всё.

Почти тысячу раз я чувствовал себя счастливым — когда мне случалось написать стихотворение. Без всякой причины неожиданно расстроишься, затоскуешь, отключишься от всего окружающего, и вот уже ты слышишь (не ушами!) какие-то слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в ямбы, верлибр.

Стихи — моя жизнь…"





Далеко от Днепропетровска,

на невзятых подступах к Москве

между Фейгиной и Островской

наша мама лежит в песке.

Мы ей

мёртвой

глаза закрыли,

сколотили гроб

из досок,

на верёвках спустили,

зарыли

в этот серый сырой песок,

и поставили чёрный камень,

чёрный камень, на глазу бельмо.

И живём теперь сами, без мамы;

курим, ленимся, пьём вино."





О себе говорил: "Я - не поэт, не печатаюсь с одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года..." Да, не поэт в привычном смысле слова. Не такой как все - это тоже про него. Он любил "коверкать" слова, у него не встретишь правильного метрического рифмованного стиха, стихи короткие (стихи-реплики,как называл их Геннадий Айги). Его поэзия ироничная, иногда лиричная и очень живая.





***

Один идейный товарищ

жаловался мне на другого:

"подумать, без году неделя в партии,

и уже такая проблядь, такая проблядь!"

На что –

беспартийная сволочь,

живущая смирно впроголодь –

я только пожал плечами.

О, совесть

нашей эпохи,

будь оно проклято!





***

Стукачи,

сикофанты,

сексоты,

Рябов,

Кочетов,

Тимашук,

я когда-нибудь всё напишу,

я сведу с вами счеты,

проститутки

и стихоплеты.

Корнейчук,

где твой брат Полищук?

Не прощу.

28 декабря 1961





***

Весело, звонко;

вечером блямс фонари об замерзшие стекла

вдребезги;

и было так чисто

и скользко,

что казалось, снежинки летели не с неба,

а возникали из воздуха.

18 января 1976





***

Хочу ли я посмертной славы?

Ха,

а какой же мне еще хотеть!

Люблю ли я доступные забавы?

Скорее нет, но может быть, навряд.

Брожу ли я вдоль улиц шумных?

Брожу,

почему не побродить?

Сижу ль меж юношей безумных?

Сижу,

но предпочитаю не сидеть.

20 июля 1967





***

До́ма-не-до́ма,

сонные щебеты сена-соломы,

как я хотел раствориться в России,

не растворила...

7 июня 1977





***

«Свободу» надо раскавычить.

Россию можно закавычить.

2 октября 1973





***

Одеяло с пододеяльником

– поскорей укрыться с головой.

Не будите меня – я маленький,

я с работы, и едва живой.

Я свернусь калачиком

на краешке

у гремящей, как тоска, реки.

Старики,

откуда вы всё знаете?

Что вы знаете,

старики?

12 июня 1965





***

Мой язык славянский – русский.

Мой народ смоленский, курский,

тульский, пензенский, великолуцкий.

Руки скрутят за́ спину,

повалят навзничь,

поллитровкой голову провалят –

ничего другого

я не жду от своего

народа.

11 ноября 1963



***

14 апреля

Маяковский

покончил жизнь самоубийством.

А жить

становилось лучше,

жить

становилось веселей,

поэтому

смерть поэта

устраивала генсека.

26 ноября 1968





***

Затмись, светило,

свети вполсилы.

Вознесенский Андрюша,

Трехугольная груша,

Болтун чудак, разиня,

не суйся в драку –

отрекут от России;

а меня, читаку,

оплетут,

околпачат,

оглоушат,

проведут на мякине,

на могильной глине.

26 мая 1963





***

На носу декабрь. На дворе снежок.

под снежком ледок, как заметил Блок.

Вот и Блока нет, Пастернака нет,

одиноко мне в ледяной стране.

26 ноября 1964





***

«Лето! Это! Хорошо!» –

пело – тело – и душа.

Оглянуться не успел,

как, на детском самокате,

смерть сама катит в глаза.

29 августа 1974