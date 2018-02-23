Родом из Украины: Ян Сатуновский, поэт

Ян Сатуновский - поэт, участник Великой Отечественной войны. Его имя мало кому известно в Украине - он не был поэтом, который был на слуху, и маловероятно было это в СССР, где публиковали выборочно и только то, что соответствовало эпохе и строю. Но его любили читать дети: в 70-х годах вышло более десятка его сборников стихов для детей.
А вот стихи, которые были написаны явно "не для печати", не вошли ни в какие сборники. Сегодня исполнилось 105 лет со дня его рождения. О Сатуновском рассказывает киновед Виктория Винтер.
Родился Яков (Ян - псевдоним) Абрамович Сатуновский 23 февраля 1913 года в Екатеринославе ( позже Днепропетровск,ныне Днепр ). В конце 20-х годов учился в Москве, в техникуме. Сблизился с поэтами-конструктивистами. В 1931 вернулся в Днепропетровск, в 1938 закончил Днепропетровский университет по специальности физическая химия. До войны работал в НИИ в Днепропетровске. Прошел всю войну, был ранен. После войны обосновался в подмосковном городе Электросталь, работал инженером-химиком. В СССР публиковались только его детские книги. С середины 70-х годов печатался на Западе,в эмигрантской прессе. От издания книги в Париже Сатуновский отказался, опасаясь репрессий в отношении родных. Умер в 1982 году.
Он рассказывал в своей автобиографии:
"Я родился в 1913 году в Екатеринославе — Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, Университет, отсюда пошёл «на немца». В деревне Большие Веснины был ранен (в грудь), затем лечился,был в Ной-Лимбурге, Фрейбурге, Винер-Нейштадте, проездом в Дрездене и, кстати, где-то в Румынии, забыл.
Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Всё.
Почти тысячу раз я чувствовал себя счастливым — когда мне случалось написать стихотворение. Без всякой причины неожиданно расстроишься, затоскуешь, отключишься от всего окружающего, и вот уже ты слышишь (не ушами!) какие-то слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в ямбы, верлибр.
Стихи — моя жизнь…"
Далеко от Днепропетровска,
на невзятых подступах к Москве
между Фейгиной и Островской
наша мама лежит в песке.
Мы ей
мёртвой
глаза закрыли,
сколотили гроб
из досок,
на верёвках спустили,
зарыли
в этот серый сырой песок,
и поставили чёрный камень,
чёрный камень, на глазу бельмо.
И живём теперь сами, без мамы;
курим, ленимся, пьём вино."
О себе говорил: "Я - не поэт, не печатаюсь с одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года..." Да, не поэт в привычном смысле слова. Не такой как все - это тоже про него. Он любил "коверкать" слова, у него не встретишь правильного метрического рифмованного стиха, стихи короткие (стихи-реплики,как называл их Геннадий Айги). Его поэзия ироничная, иногда лиричная и очень живая.
***
Один идейный товарищ
жаловался мне на другого:
"подумать, без году неделя в партии,
и уже такая проблядь, такая проблядь!"
На что –
беспартийная сволочь,
живущая смирно впроголодь –
я только пожал плечами.
О, совесть
нашей эпохи,
будь оно проклято!
***
Стукачи,
сикофанты,
сексоты,
Рябов,
Кочетов,
Тимашук,
я когда-нибудь всё напишу,
я сведу с вами счеты,
проститутки
и стихоплеты.
Корнейчук,
где твой брат Полищук?
Не прощу.
28 декабря 1961
***
Весело, звонко;
вечером блямс фонари об замерзшие стекла
вдребезги;
и было так чисто
и скользко,
что казалось, снежинки летели не с неба,
а возникали из воздуха.
18 января 1976
***
Хочу ли я посмертной славы?
Ха,
а какой же мне еще хотеть!
Люблю ли я доступные забавы?
Скорее нет, но может быть, навряд.
Брожу ли я вдоль улиц шумных?
Брожу,
почему не побродить?
Сижу ль меж юношей безумных?
Сижу,
но предпочитаю не сидеть.
20 июля 1967
***
До́ма-не-до́ма,
сонные щебеты сена-соломы,
как я хотел раствориться в России,
не растворила...
7 июня 1977
***
«Свободу» надо раскавычить.
Россию можно закавычить.
2 октября 1973
***
Одеяло с пододеяльником
– поскорей укрыться с головой.
Не будите меня – я маленький,
я с работы, и едва живой.
Я свернусь калачиком
на краешке
у гремящей, как тоска, реки.
Старики,
откуда вы всё знаете?
Что вы знаете,
старики?
12 июня 1965
***
Мой язык славянский – русский.
Мой народ смоленский, курский,
тульский, пензенский, великолуцкий.
Руки скрутят за́ спину,
повалят навзничь,
поллитровкой голову провалят –
ничего другого
я не жду от своего
народа.
11 ноября 1963
***
14 апреля
Маяковский
покончил жизнь самоубийством.
А жить
становилось лучше,
жить
становилось веселей,
поэтому
смерть поэта
устраивала генсека.
26 ноября 1968
***
Затмись, светило,
свети вполсилы.
Вознесенский Андрюша,
Трехугольная груша,
Болтун чудак, разиня,
не суйся в драку –
отрекут от России;
а меня, читаку,
оплетут,
околпачат,
оглоушат,
проведут на мякине,
на могильной глине.
26 мая 1963
***
На носу декабрь. На дворе снежок.
под снежком ледок, как заметил Блок.
Вот и Блока нет, Пастернака нет,
одиноко мне в ледяной стране.
26 ноября 1964
***
«Лето! Это! Хорошо!» –
пело – тело – и душа.
Оглянуться не успел,
как, на детском самокате,
смерть сама катит в глаза.
29 августа 1974