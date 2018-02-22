В Казахстане что-то пошло вразрез с Россией: вместо кириллицы утверждена латиница

Страны бывшего СССР постепенно прощаются с кириллицей - переводя алфавит на латиницу. После многих обсуждений это сделали и в Казахстане, несмотря на недовольство России. Соответствующий документ был принят еще в прошлом году, а 18 февраля издан новый указ, который полностью утверждает перевод алфавита на латинский язык.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики.



Соответствующий указ обнародован на сайте президента Казахстана.



"Внести в указ президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 № 569" О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику "следующие изменения: алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к этого указа", - говорится в документе.



Указ вступил в силу с момента опубликования.