» » Скандал в медуниверситете имени Богомольца: вуз разделился на противников и сторонников

Главные новости / Общество
Вчера, 20:00
129

Скандал в медуниверситете имени Богомольца: вуз разделился на противников и сторонников

История погибшей студентки из Туркменистана в Киевском медуниверситете им. Богомольца пересеклась со скандалом профессионального уровня. И теперь комиссии, которая будет заниматься расследованием, нужно тщательно разбираться, что в данном случае более выгодно руководству вуза: отвечать за доведение до самоубийства 18-летней иностранной студентки или за непроведение лицензионных экзаменов "КРОК" - единственного в Украине независимого оценивания качества знаний студентов.

Ректор медвуза Екатерина Амосова отстранена от руководства на время проведения расследования. Отстранена и директор Центра тестирования Минздрава Ирина Балух.

И.о.ректора, назначенного Минздравом, "единственного согласившегося" - профессора Михаила Захараша сторонники Амосовой, преимущественно, студенческая "верхушка", - не пускают к месту работы.

Скандал набирает обороты, и вуз - и преподаватели, и студенты - разделился на сторонников и противников. Аргументов у обеих сторон предостаточно. Ну а то, что в обеих ветвях истории есть коррупционная составляющая, вряд ли подлежит сомнению: на условиях анонимности это подтверждают многие сотрудники и студенты. В вузе уже появилась инициативная группа, которая требует отставки ректора. Сама Амосова считает, что на неё "давят". Грядут ли изменения или всё будет спущено на тормозах благодаря высокопоставленным покровителям - предугадать сложно.


Что мешает Украине развиваться и процветать?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация