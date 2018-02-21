Скандал в медуниверситете имени Богомольца: вуз разделился на противников и сторонников

История погибшей студентки из Туркменистана в Киевском медуниверситете им. Богомольца пересеклась со скандалом профессионального уровня. И теперь комиссии, которая будет заниматься расследованием, нужно тщательно разбираться, что в данном случае более выгодно руководству вуза: отвечать за доведение до самоубийства 18-летней иностранной студентки или за непроведение лицензионных экзаменов "КРОК" - единственного в Украине независимого оценивания качества знаний студентов.

Ректор медвуза Екатерина Амосова отстранена от руководства на время проведения расследования. Отстранена и директор Центра тестирования Минздрава Ирина Балух.

И.о.ректора, назначенного Минздравом, "единственного согласившегося" - профессора Михаила Захараша сторонники Амосовой, преимущественно, студенческая "верхушка", - не пускают к месту работы.

Скандал набирает обороты, и вуз - и преподаватели, и студенты - разделился на сторонников и противников. Аргументов у обеих сторон предостаточно. Ну а то, что в обеих ветвях истории есть коррупционная составляющая, вряд ли подлежит сомнению: на условиях анонимности это подтверждают многие сотрудники и студенты. В вузе уже появилась инициативная группа, которая требует отставки ректора. Сама Амосова считает, что на неё "давят". Грядут ли изменения или всё будет спущено на тормозах благодаря высокопоставленным покровителям - предугадать сложно.



