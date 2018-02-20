Поклонской и Аксёнову удалось удивить Херсонскую ОГА

Директор департамента экологии Херсонской ОГА Юрий Попутько изложил в Фейсбуке информацию, которая была бы забавной, если бы не была абсурдной по содержанию. Дело в том, что именно в Херсонской ОГА поступил запрос от некоего адвоката, который хотел получить ответ на свой запрос... о предоставлении правовой помощи не абы кому, а одиозным крымским предателям Поклонской, Константинову и Аксёнову!

"Хочу рассказать об одном интересном обращении, поступившем в областную государственную администрацию от адвоката Г. Так, указанный адвокат обратился за получением информации и материалов относительно прекращения водоснабжения из Северо-Крымского канала на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым. Сбор информации указанным адвокатом осуществляется с целью оказания правовой помощи гражданам Аксенову С.В., Поклонская Н.В., Константинову В.А. Учитывая, что фамилии, имени и отчества лиц, которым оказывается помощь, схожи с данными лиц, причастных к аннексии Автономной республики Крым страной-агрессором Российской Федерацией, мной было принято решение перенаправить этот запрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым. От себя настойчиво советую адвокату Г. быть осмотрительным в выборе клиентов и искренне сотрудничать с работниками правоохранительных органов при исполнении возложенных на них задач по обеспечению территориальной целостности Украины от посягательств страны-агрессора. Вот таким образом можно даже при выполнении рутинных рабочих листов выявить коллаборационистов... ", - написал Попутько.

Думается, что адвокат Г. очень хорошо знал, с кем общается, когда начинал сбор информации. Но интересно другое: насколько здоровы душевно люди, которые, совершив беззаконие, пытаются апеллировать к закону?







