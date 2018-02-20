Тальков-младший хотел воевать против Украины и мечтает жить в аннексированом Крыму

В соцсетях разгорелся спор о том, как отнёсся бы культовый российский рок-музыкант Игорь Татьков-старший к желанию своего сына ехать в Украину убивать украинцев. Многие считают, что он был бы возмущён таким намерением сына. Но большинство не уверено в том, что рок-музыкант не поддержал бы великодержавное желание своего отпрыска.

Но никому не дано заглянуть в душу давно ушедшего. А вот то, что младший собирался ехать в Донбасс, чтобы воевать с Украиной, - чистая правда, он об этом сам рассказал российским СМИ.

«В 2014 году я испытал шок, когда услышал, что на Донбассе началась война. У меня кровь кипела. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса друзья мои сняли. Я воевать ехал. Но потом меня люди вразумили: «Твое оружие – песня». Также он добавил: «Донбасс – это для меня больная тема, я написал песни «Братские народы», «Украина и Россия». Кроме того, согласно словам Талькова-младшего, необычное название для собственной группы он придумал в Луганске. «Слово «Миримир» ко мне пришло в Луганске, я там долго жил. Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта «Миротворец» как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют». Ещё музыкант добавил, что мечтает жить в аннексированном Крыму.

Пусть не переоценивает себя молодой Игорь Тальков - никому он не интересен в Украине. Но если возьмёт в руки оружие, кто знает, как распорядится судьба. Поэтому лучше пусть поёт - на своей территории, если уж совсем не понимает, что вооружённая агрессия - позор для страны и тех, кто её поддерживает. Что же это за "братские народы", один из которых едет убивать другой - к нему домой? История когда-то всё расставит на свои места. Уже расставляет.



