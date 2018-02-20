Чем "американская мечта" отличается от "украинской мечты"...если она есть

В американском обществе распространено и внушается убеждение, что процветания можно достичь упорным трудом, имея решительность и инициативу. Есть даже специальный девиз: "Сделай это!" - "Make it!"

«Сделать это» в Америке означает, что вы достигли уровня успеха, комфорта и безопасности, которые вы находите полностью удовлетворительными. Это значит, что вы прибыли к пункту своего назначения. Пришло время расслабиться и насладиться! Впрочем, компоненты, которые составляют жизнь, могут сильно варьироваться от человека к человеку.

Тем не менее, в Америке очень распространено стремление к успеху, и быть неуспешным, можно сказать, признак слабости. Но успех для каждого человека, как и везде в мире, индивидуален. Для кого-то это власть, для кого-то - деньги, а для других - возможность быть в кругу семьи и заниматься любимым делом, не задумываясь о том, что будет завтра.

На сайте Thermosoft представили количественную оценку успеха среднего американца, опросив 2000 людей разного уровня обеспеченности, возраста и образованности.

Основой успеха большинство американцев считает деньги (67%). Они дают свободу действий. Тем не менее, гробить жизнь на то, чтобы зарабатывать больше миллиона в год, готовы не все, а только 23%. Остальные предпочитают возвращаться к традиционным ценностям и жить зажиточно, но не слишком богато. Например, иметь 147 тысяч долларов дохода в год (сегодня – 57 тысяч), дом за 460 тысяч (сейчас – 250) и машину за 40 тысяч (вместо 16 тысяч). И чтобы тратить на дорогу в офис не больше 10 минут (а не двадцать), и получать 5 недель отпуска, а не две-три.

Но ключевое слово, которое употребили все респонденты, - зарабатывать! Зарабатывать, а не просто получать! Это главное отличие американской мечты от нашей.