Тимошенко утверждает, что не знакома ни с каким российским послом

Одиозная Мария Захарова - спикер МИД РФ троллит Юлию Тимошенко: она опубликовала в соцсетях фотографии, на которых ЮВТ вместе со своим помощником Григорием Немырей беседует с российским послом в Германии Сергеем Нечаевым. Это вызвало оживлённый отклик в соцсетях и СМИ.

В свою очередь Тимошенко начала оправдываться, дескать, ни она, ни Немыря вообще не знали, с кем они беседуют на конфекренции в Мюнхене. По этому поводу на официальной странице "Батькивщины" в Фейсбуке даже было опубликовано специальное обращение к СМИ, где заявление Захаровой названо провокацией.

«Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители «Батькивщины» в это время находились у здания, где за 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом», - говорится в заявлении.

«Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях", - подчеркнули в пресс-службе.

Между тем, Захарова сообщила, что Тимошенко прекрасно знала, с кем она общается, так как российский посол Сергей Нечаев громко в присутствии журналистов поздоровался с ней и завязал разговор. Кроме того, момент общения попал на камеру одного из российских журналистов.

Почему так испугалась Тимошенко, непонятно.

Что любопытно, многие СМИ пророссийского направления дали название этому материалу, как с одной методички, у всех в заголовках присутствовали слова: "...мило беседовала..."

Скандал разгорелся после публикации фотографии, на которой Тимошенко и ее помощник Григорий Немыря общаются с российским послом на конференции в Мюнхене. При этом после публикации снимка в партии Тимошенко сделали заявление, обвинив Захарову и российскую сторону в сознательной провокации, передает "Диалог.UA". Тимошенко настаивает, что она не знала, с кем именно она общалась и какой пост занимал ее собеседник. Захарова возмутилась заявлению "Батькивщины" и сообщила, что Тимошенко прекрасно знала, с кем она общается, так как российский посол Сергей Нечаев громко в присутствии журналистов поздоровался с ней и завязал разговор. Кроме того, момент общения попал на камеру одного из российских журналистов.



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