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Сегодня, 11:53
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Отпущенный под личное обязательство мэр Одессы Труханов уже нарушил постановление суда

Если кто-то мог подумать, что отпущенный под "личное обязательство" и по поручительство от депутата от БПП Дмитрия Голубова мэр Одессы Геннадий Труханов будет играть по правилам, то он наивен. Как и следовало ожидать, Труханов, едва уехал на чёрном Мерседесе  из зала суда, начал нарушать постановления суда.

Так, в пока ещё не опубликованном почему-то в ЕРСР постановлении суда очерчивался ряд лиц, с которыми ему запрещено контактировать, — многие относятся к администрации Одесского горсовета. Но уже во время сессии в мэрии Труханов общался с большей частью этих лиц.

Комментарий по этому поводу дал юрист Вадим Оксюта.

По его словам, согласно ст.200 УПК Украины, прокурор или следователь по согласованию с прокурором имеет право обратиться к судье с ходатайством о смене меры пресечения, излагая обусловившие это обстоятельства, возникшие после принятия решения о мере пресечения.

«Не думаю, что прокурор или детективы НАБУ подадут такое ходатайство, так как они будут рассчитывать на апелляцию. Но озвучивать этот вопрос нужно», — подчеркнул Оксюта.

Источник: odessa.net.

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