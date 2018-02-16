Нацбанк выпустил монету, посвящённую Любомиру Гузару

Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривень, посвященную Патриарху Любомиру Гузару - одному из духовных светочей украинского народа, человеку, которого справедливо называют совестью нации.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета изготовлена ​​из серебра, на аверсе монеты размещен Патриарший собор Воскресения Христова (г. Киев) на зеркальном фоне стилизованные крестообразные лучи; внизу - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надписи: УКРАИНА, номинал - 5 ГРИВЕНЬ и год чеканки монеты - 2018. Тираж монеты коллекционный - 2000 штук.

На реверсе монеты изображен портрет Любомира Гузара, слева от которого годы его жизни 1933/2017, и по кругу размещены надписи: Патриарх Любомир Гузар (вверху), МОЯ МЕЧТА - БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ (внизу).

Любомир Гузар родился во Львове, но в 1944 году его семья вынуждена была эмигрировать за границу. Он учился и работал в Австрии, США, Италии, а на Родину вернулся после провозглашения независимости Украины. В 2001 году возглавил Украинскую греко-католическую церковь. Благодаря Любомиру Гузару было принято решение о переносе престола в Киев и строительство Патриаршего собора Воскресения Христова. Для миллионов украинцев много значило мудрое слово Блаженнейшего Любомира (Гузара). Даже отойдя от дел управления Украинской греко-католической церковью, Любомир Гузар оставался авторитетным общественным лидером, активно откликался на все важные события в жизни Украины и мира.