Нацбанк выпустил монету, посвящённую Любомиру Гузару

Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривень, посвященную Патриарху Любомиру Гузару - одному из духовных светочей украинского народа, человеку, которого справедливо называют совестью нации.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Монета изготовлена из серебра, на аверсе монеты размещен Патриарший собор Воскресения Христова (г. Киев) на зеркальном фоне стилизованные крестообразные лучи; внизу - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надписи: УКРАИНА, номинал - 5 ГРИВЕНЬ и год чеканки монеты - 2018. Тираж монеты коллекционный - 2000 штук.
На реверсе монеты изображен портрет Любомира Гузара, слева от которого годы его жизни 1933/2017, и по кругу размещены надписи: Патриарх Любомир Гузар (вверху), МОЯ МЕЧТА - БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ (внизу).
Любомир Гузар родился во Львове, но в 1944 году его семья вынуждена была эмигрировать за границу. Он учился и работал в Австрии, США, Италии, а на Родину вернулся после провозглашения независимости Украины. В 2001 году возглавил Украинскую греко-католическую церковь. Благодаря Любомиру Гузару было принято решение о переносе престола в Киев и строительство Патриаршего собора Воскресения Христова. Для миллионов украинцев много значило мудрое слово Блаженнейшего Любомира (Гузара). Даже отойдя от дел управления Украинской греко-католической церковью, Любомир Гузар оставался авторитетным общественным лидером, активно откликался на все важные события в жизни Украины и мира.