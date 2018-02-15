Из каких стран больше всего ездят в Украину

Госкомстат и Пограничная служба Украины рассказали, сколько иностранцев и из каких стран побывали в прошлом году в Украине. Надо сказать, что в этом году их количество уже значительно возросло по сравнению с прошлыми годами. А цифры прошлого года тоже интересны.



14,2 млн иностранцев побывали в Украине в 2017 году, из них 97% указали, что приехали в личных целях. По делам въезжали 88,9 тыс. иностранцев, как туристы - 38,9 тыс. человек. На обучение приехали 4,5 тыс. человек, с целью трудоустройства - 2,6 тыс. человек.



Переехали жить в Украине 4 тыс. иностранцев. Кстати, за последние пять лет картина эмиграции сильно изменилась. По данным Госпогранслужбы, из Российской Федерации в Украину в 2013 году эмигрировали 3280 человек. В следующем году, когда продолжались военные действия на Донбассе, только 791 россиянин захотел переехать в нашу страну. С каждым годом количество эмигрантов сокращалось, а в 2017 году резко возросла до 2776 россиян.



Чаще всего в Украину приезжали из Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), России (1,5 млн), Польше (1,14 млн) и Венгрии (1,06 млн). Если пять лет назад в стране побывали 24,7 млн иностранцев, то с началом АТО их количество сократилось вдвое. А в прошлом году в Украине побывало на 2 млн иностранцев больше, чем за два предыдущих года.



Источник: Слово і діло

