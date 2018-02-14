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Политика
Вчера, 21:36
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Михаил Саакашвили получил вид на жительство в ЕС

Михаил Саакашвили сообщил в Фейсбуке, что получил документ, который позволяет ему жить и работать в странах Евросоюза. Но он намерен вернуть своё  украинское гражданство, так как считает, что лишён его незаконно, несмотря на все суды-пересуды.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", написал Саакашвили в ФЫейсбуке.

Как известно, вчера его депортировали из Украины на территорию последней страны пребывания, ею оказалась Польша. А сейчас он находится в Амстердаме.

Странные телодвижения власти вокруг Саакашвили не прибавляют Украине авторитета.


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