Михаил Саакашвили получил вид на жительство в ЕС

Михаил Саакашвили сообщил в Фейсбуке, что получил документ, который позволяет ему жить и работать в странах Евросоюза. Но он намерен вернуть своё украинское гражданство, так как считает, что лишён его незаконно, несмотря на все суды-пересуды.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", написал Саакашвили в ФЫейсбуке.

Как известно, вчера его депортировали из Украины на территорию последней страны пребывания, ею оказалась Польша. А сейчас он находится в Амстердаме.

Странные телодвижения власти вокруг Саакашвили не прибавляют Украине авторитета.



