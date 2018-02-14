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Вчера, 17:49
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Укрзализныця хочет запустить "поезд пяти столиц" - Евгений Кравцов

Удобство, быстрота, конкурентность - такие приоритеты установила для себя Укрзализныця, которая планирует в этом году запустить поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт.

Об этом сообщил и. о. главы УЗ Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

"В этом году мы планируем сообщение со странами Балтии (Вильнюс - Рига - Таллин) через Минск. Сейчас ведутся активные переговоры с белорусскими коллегами, так как есть поезд Минск - Киев, и надо урегулировать, чтобы эти маршруты не перекрывали друг друга. Белорусы волнуются по этому поводу… Также мы планируем поезд в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт", - сказал он.

Также, Кравцов отметил, что цена на поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн. "Сейчас цена на авиабилет в страны Балтии составляет 2500-3000 грн. На наш взгляд, цена на поезд должна быть в два раза дешевле для того, чтобы мы могли конкурировать", - сказал он.

Ранее в УЗ планировали запустить скоростной поезд Киев-Гомель в 2018-2019 году. 

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