Почти две тысячи украинцев решили пожениться в День святого Валентина

Сегодня, в день святого Валентина, 14 февраля, в Украине женятся 1830 пар. Они заранее подали заявления в органы ДРАЦСу. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

«На сегодня желание зарегистрировать брак 14 февраля высказали 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в день Святого Валентина, Минюст ввел акцию «Любовь вне времени»: все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день», - сказала Елена Сукманова, говорится на официальном правительственном портале.

Заместитель министра отметила, что сделать это можно будет в 58 отделах ЗАГСАа (список есть на сайте Минюста), которые 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

По словам заместителя министра, в органы ЗАГСа могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, восстановить брачные обещания и еще раз пережить чувства, которые были много лет назад . «В отделах ЗАГСа есть специально подготовленные сценарии таких торжеств, кроме незабываемых эмоций, супруги получат еще и юбилейные свидетельства», - отметила Елена Сукманова.