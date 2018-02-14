В Винницкой области чиновники торжественно открыли туалет

Не все люди, живущие в нормальных условиях, понимают, что открытие "внутренней уборной" в школе, то есть, попросту туалета, может быть поводом для радости. Но радость должна быть у учащихся, которым, наконец, не придется бегать в холодную и мокрую погоду на вулицию, простужаться и болеть. Но почему-то радуются чиновники, которые должны были создать комфортные условия для детей еще несколько десятилетий назад.

В селе Медвежье Ушко на Винниччине чиновники с торжествами открыли внутреннюю школьную уборную. На событие приехало высшее руководство Винницкого района - председатель РГА Михаил Демченко, председатель райсовета Сергей Ситарский и другие. Чиновники в галстуках перерезали патриотическую ленту и «с удовольствием осмотрели отремонтированное помещение».

Сообщение о торжественном открытии туалета в сельской школе сначала появилось на сайте Винницкой райгосадминистрации, однако впоследствии было удалено. Впрочем, читатели сделали скриншот новости до её исчезновения.

Не так давно соцсети хохотали с того, что в России чиновники торжественно открыли водоразборную колонку. Так то - вода, а тут гораздо интереснее... Видимо, чиновники всюду одинаковые. Но ведь дали повод поиздеваться над хорошим делом: теперь уже российские СМИ хохочут.

