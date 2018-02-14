Одесскому мэру Труханову сообщили о подозрении, он задержан в Борисполе

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на источники в НАБУ.
НАБУ и САП объявили, что подозревают главу Одесского горсовета и еще четырех чиновников в хищении крупной суммы средств. По информации, речь идет о деле продажи завода "Краян".
Кроме Труханова, объявлено о подозрении заместителю мэра Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексей Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю, а также еще одному чиновнику мэрии, имя которого не названо.
Все подозреваемые сейчас находятся за рубежом. Сообщение о подозрении им направили по месту жительства и по месту работы.
В начале 2016 года админкорпус завода "Краян" был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн. Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года.
Труханов уже более месяца не появляется на работе. Сначала ушел в отпуск 26 декабря по 18 января. Потом решил продлить отдых до 21 января. 12 февраля стало известно, что Труханов после завершения продолжительного отпуска поехал в командировку в Чехию. Напомним, 23 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски на работе и дома у мэра Одессы Геннадия Труханова.
НАБУ проводило обыски в деле передачи коммунального предприятия "Одесский международный аэропорт" стоимостью $100 млн одному из частных предприятий.
Журналисты Иван Оберемко и Денис Казанский нашли в российском реестре доказательства наличия гражданства РФ у мэра Одессы.
Несколько минут назад стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов был задержан 14 февраля в аэропорту "Борисполь" пограничниками после прибытия из Варшавы и передан НАБУ.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.
"Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев, рейсовым самолетом в "Борисполь", сообщили мои источники в аэропорту. Мэр Одессы сразу был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины", - написала она.