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Сегодня, 10:26
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Одесскому мэру Труханову сообщили о подозрении, он задержан в Борисполе

Борьба с коррупцией в Украине порой приобретает причудливые формы. В то время, когда уже все (как, к примеру, в Одессе) прекрасно знают о злоупотреблениях чиновников, борцы с коррупцией (читай - власти) обставляют ситуацию так, что подозреваемые уходят от ответственности: либо переждав ажиотаж с "арестом", либо оставив страну и притаившись на время там. Что будет на этот раз?
НАБУ объявило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 чиновникам в хищении средств

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на источники в НАБУ.

НАБУ и САП объявили, что подозревают главу Одесского горсовета и еще четырех чиновников в хищении крупной суммы средств. По информации, речь идет о деле продажи завода "Краян".

Кроме Труханова, объявлено о подозрении заместителю мэра Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексей Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю, а также еще одному чиновнику мэрии, имя которого не названо.

Все подозреваемые сейчас находятся за рубежом. Сообщение о подозрении им направили по месту жительства и по месту работы.

В начале 2016 года админкорпус завода "Краян" был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн. Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года.

Труханов уже более месяца не появляется на работе. Сначала ушел в отпуск 26 декабря по 18 января. Потом решил продлить отдых до 21 января. 12 февраля стало известно, что Труханов после завершения продолжительного отпуска поехал в командировку в Чехию. Напомним, 23 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски на работе и дома у мэра Одессы Геннадия Труханова.

НАБУ проводило обыски в деле передачи коммунального предприятия "Одесский международный аэропорт" стоимостью $100 млн одному из частных предприятий.

Журналисты Иван Оберемко и Денис Казанский нашли в российском реестре доказательства наличия гражданства РФ у мэра Одессы.

Несколько минут назад стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов был задержан 14 февраля в аэропорту "Борисполь" пограничниками после прибытия из Варшавы и передан НАБУ.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

"Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев, рейсовым самолетом в "Борисполь", сообщили мои источники в аэропорту. Мэр Одессы сразу был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины", - написала она.

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