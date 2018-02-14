Одесскому мэру Труханову сообщили о подозрении, он задержан в Борисполе

Борьба с коррупцией в Украине порой приобретает причудливые формы. В то время, когда уже все (как, к примеру, в Одессе) прекрасно знают о злоупотреблениях чиновников, борцы с коррупцией (читай - власти) обставляют ситуацию так, что подозреваемые уходят от ответственности: либо переждав ажиотаж с "арестом", либо оставив страну и притаившись на время там. Что будет на этот раз?



НАБУ объявило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 чиновникам в хищении средств