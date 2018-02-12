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Вчера, 18:43
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Видимость закона соблюдена - Саакашвили отправили в Польшу

Михеил Саакашвили уже не находится на территории Украины: его отправили на территорию Польши. Там его приняли пограничники этого государства.
Об этом официально сообщила польская пограничная служба, передает Громадське.
«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленого Национальной миграционной службой Украины  Главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является мужем гражданина государства-члена Европейского Союза, запрос украинской стороны рассмотрели положительно», - говорится в сообщении польского ведомства.
Днем, 12 февраля, Саакашвили задержали люди в камуфляже, когда он находился в ресторане «Сулугуни» в Киеве. После задержания политика увезли в неизвестном направлении.
Как впоследствии выяснилось, Саакашвили привезли в аэропорт «Борисполь» для возвращения ближайшим рейсом в Польшу.
Позже Госпогранслужба сообщила, что Саакашвили уже нет на территории Украины, и он «возвращен в страну предыдущего пребывания». Как известно, последней страной, откуда Саакашвили попал в Украину, была Польша.

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