В Харькове предлагают присвоить имя юного патриота Данила Дидика школе, в которой он учился

В Харькове продолжается сбор подписей за присвоение имени юного патриота Данила Дидика школе, в которой он учился. С начала февраля собрано более 3300 подписей. 15-летний Даниил Дидик погиб от взрыва в Харькове во время патриотического мирного шествия в 2015 году. Мальчик учился в 10 классе специализированной школы для одаренных детей.

Авторы петиции предлагают:

"Присвоить имя общественного активиста Даниила Андреевича Дидика коммунальному учреждению «Харьковская специализированная школа I-III ступеней № 11 с углубленным изучением отдельных предметов Харьковского городского совета Харьковской области», в котором он учился".

22 февраля 2015, в годовщину победы Революции Достоинства, в Харькове проходило шествие в поддержку единства Украины, в котором принимал участие Даниил. Шествие началось возле Дворца Спорта, активисты выстроились в колонну и двинулись в направлении площади Свободы, однако успели пройти всего 100 метров, когда прогремел взрыв.

Юноша шел впереди колонны, находился вблизи эпицентра взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Травма привела к коме. На следующий день, 23 февраля 2015, не приходя в сознание, Даниил умер.

Даниил Андреевич Дидик выступал в защиту единства и независимости Украины, участвовал во всех акциях за целостность Украины и был настоящим патриотом своей страны, подчеркивается в петиции.







