В Киеве средь бела дня военный убил гражданского

В Киеве произошло уголовное преступление, которое должно привлечь внимание не только как факт. Есть и другие последствия, к которым равнодушна страна.

Младший лейтенант из части, которая дислоцируется в Белой Церкви прямо на остановке общественного транспорта возле метро "Черниговская" убил человека из-за замечания, что он пытается пройти без очереди на маршрутный автобус.

После возникновения конфликта мужчина пошёл в ближайший магазин, купил там кухонный нож и, возвратившись, ударил ножом мужчину, который умер на месте. Убитым оказался шеф-повар крупного одесского ресторана Cooper Burgers Руслан Юрченко, 1983 года рождения. Убийцей - участник АТО, 1990 года рождения, который недавно возвратился из зоны боевых действий.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, опубликованным на его странице в Фейсбуке, в Украине не занимаются реабилитацией воинов, побывавших в зоне АТО, откуда многие возвращаются с расшатанными нервами.

"Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники не замечают того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? - задаёт вопрос военный прокурор. - Неужели за почти 4 года войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО?

Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура.

Теперь по закону - никто!" - пишет прокурор.



Это последствия войны, к которым слепо государство.

У убитого остались двое детей. Убийство произошло на глазах у жены.