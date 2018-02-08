В Бахмуте в жилом доме нашли боеприпас

В городе Бахмуте (бывший Артемовск, Донецкая область) прямо в жилом доме нашли боеприпас.

Об этом в Фейсбуке сообщила пользователь Гаяне Авакян.

"Сегодня Тимофей с папой нашли гранату. Под нашим домом.

ВОГ лежал на железном шкафу с коммуникациями. Муж гулял с малым и заметил. Вызвали полицию, там сначала не поверили, что нашли именно боеприпас, и несколько раз переспросили, точно ли. Правда, приехали быстро. Вызвали МЧС. Те вызвали группу разминирования. Все заняло часа два

К счастью, ничего не взорвалось. И дети не успели найти раньше. Вот так вот ", - написала женщина и показала снимок, который сделал ее муж.

Пользователи соцсети прокомментировали запись, отметив, что вряд ли в прифронтовом городе такой боеприпас появился случайно, да еще и в жилом доме. Рассчитано было именно на детей.

Справка. Выстрел гранатометный ВОГ-25 - осколочный боеприпас для подствольных гранатометов стрелкового оружия, предназначен для поражения живой силы противника. Выстрел ВОГ-25 был разработан в московском КБ "Прибор" в 70-х годах ХХ века для подствольного гранатомета ГП-25.