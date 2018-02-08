В деле Зайцевой, совершившей смертельное ДТП в Харькове, уже нет упоминания об опиатах

Длительное разбирательство по делу совершившей в Харькове смертельное ДТП в шестью погибшими Елены Зайцевой приобретает всё новые оттенки. Уже совершенно ясно, что вину Зайцевой разделят пополам со вторым участником ДТП Геннадием Дроновым. Кроме того, некоторые моменты из обвинения исчезли как недоказанные.

В Харькове 6 февраля впервые в судебном зале встретились подозреваемые в деле о смертельном ДТП 20-летняя Елена Зайцева и 49-летний Геннадий Дронов.

Как удалось выяснить ТСН, передаёт Новое время, в обвинительном акте следствие считает виновными обоих участников ДТП.

По заключению следователя, Зайцева на скорости, выше разрешенной, выехала на перекресток уже на желтый сигнал светофора. Дронову также инкриминируется выезд на желтый и то, что он не заметил авто Зайцевой.

При этом в обвинительном акте нет упоминаний об опиатах, которые обнаружили в организме Зайцевой после аварии.

В прокуратуре подтвердили, что наркотическое опьянение они доказать не смогли.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus въехал в толпу пешеходов, в результате чего погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

На месте ДТП задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus. По версии правоохранителей, она проехала на запрещающий сигнал светофора.

Также сообщалось, что в крови Зайцевой нашли следы кодеина. Он входит в состав болеутоляющих и лекарств от кашля (обладает слабым наркотическим и болеутоляющим эффектами). По словам адвоката Зайцевой, она принимает пенталгин, который помогает ей справиться с головными болями. В состав таблетки входит кодеин.

20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал Елену Зайцеву на два месяца без права внесения залога. Позже ей продлили арест до 10 февраля.

В ходе расследования правоохранители переквалифицировали статус водителя Volkswagen Геннадия Дронова со свидетеля на подозреваемого (суд отказался признавать его потерпевшим). Он также находится под стражей.

1 февраля адвокаты Елены Зайцевой и Геннадия Дронова сообщили, что досудебное расследование резонансного ДТП в Харькове завершено.