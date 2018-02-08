США очень разочаровали Россию - крах долларовой системы не произошёл

Россия давным-давно стройными рядами начала движение во времена СССР. В частности, здесь предполагали признать доллар вне закона и запретить россиянам пользоваться этой валютой. В Госдуме где-то есть законопроект, который делает невозможным использование доллара на территории страны. Если бы он был принят, множество "доллародержателей" оказались бы в ситуации, похожей на ту, в которой побывали тогда ещё советские люди в 90-м году из-за драконовской "павловской реформы".

На рассмотрение Госдумы был внесён проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран - евро, фунты стерлингов, иены, юани и т. д., передаёт российский РБК.

По истечении года долларовые счета закроют автоматически, при этом если у жителей обнаружат наличные доллары - полиция, налоговики, таможенники, пограничники или другие спецслужбы, - он уже просто изымут доллары - без компенсации, а владелец валюты будет наказан согласно этому закону.

Если доллары обнаружатся на счёте, то их стоимость возместят в течение месяца, и то не факт.

Купить наличные доллары на территории РФ после вступления закона в силу россияне не смогут вообще, а необходимость покупки безналичных долларов придется доказать. Уважительной причиной будет считаться, например, выезд за границу. Правда, лишь в такую страну, где доллары принимают охотно, а своей валюты нет вовсе. Тем же, кто едет, к примеру, в одну из стран ЕС, доллары, по мысли законодателей, не нужны - хватит и евро.

"Покупка долларов США туристами и гражданами, направляющимися в служебную командировку, чаще является привычкой, нежели необходимостью. Из 50 наиболее популярных направлений выезда российских граждан за рубеж только 11 направлений приходились на страны с низким уровнем долларозамещения... Таким образом, абсолютное большинство российских туристов предлагаемые ограничения не затронут. Покупка долларов США для поездок в иностранные государства с высоким уровнем долларозамещения не имеет практического смысла", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме ЕС, к "странам с высоким уровнем долларозамещения", поездка в которые не дает права на покупку долларов, законопроект относит Абхазию, Албанию, Алжир, Андорру, Египет, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Грузию, Иран, Исландию, Китай, КНДР, Лихтенштейн, Македонию, Марокко, Монако, Монголию, Норвегию, Сан-Марино, Сербию, Тунис, Турцию, Черногорию, Швейцарию и Южную Осетию, а также все государства СНГ.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что свободное распространение на территории России долларов США препятствует популяризации рубля и мешает ему стать полноценной мировой резервной валютой. Да и сам факт того, что многие россияне предпочитают хранить в долларах свои сбережения или их часть, авторы законопроекта считают опасным для страны.

При этом авторы законопроекта пугают россиян скорым крахом долларовой системы.

"Если госдолг США будет расти такими же темпами, крах долларовой системы произойдет в 2017 г.", - вещали авторы проекта.

Да-да, не будем больше вас интриговать - этот законопроект был подан в 2013 году и, судя по всему, принят не был (однако, возможно, вскоре Госдума поднимет из архива этот законопроект). Ну а долларовая система продолжает успешно развиваться в мире. Или разваливаться, по мнению депутатов Госдумы.





