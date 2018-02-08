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Сегодня, 09:50
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В Киеве задержали человека, платившего через терминал бумажками

Служба безопасности Приватбанка в одном из отделений Киева задержала и передала полиции жителя столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривень, изготовленных с помощью обычного ксерокса.

Как сообщили в ВБ ПриватБанка, по словам задержанного, эти деньги он получил в «фирменной» упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тысяч долларов США. С нелегальными «валютчиками» клиент познакомился в Интернете, а полученные деньги перечислить поленился.

«Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую ​​подделку видно без применения спецоборудования, - отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин. - Этот случай еще раз доказывает, что самым выгодным и безопасным способом обмена валюты являются операции в кассе банка».

Изъятые фальшивки и их незадачливый владелец переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство, полиция принимает меры по задержанию «валютчика» и его возможных сообщников.

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