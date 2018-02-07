Во Львове внезапно умер 28-летний дважды чемпион мира по фри-файту

Во Львове неожиданно умер известный украинский боец ​​смешанного стиля, дважды чемпион мира по фри-файту Игорь Слюсарчук. Это произошло 6 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции Львовского области.

Спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, сообщает ZAXID.NET, подтвердила информацию о смерти Игоря Слюсарчука. По ее словам, во вторник, около 10:30 правоохранители получили от врачей сообщение о том, что в съемной квартире на ул. Масарика умер 28-летний мужчина.

Эксперты, осмотрели тело, признаков насильственной смерти не обнаружили. Окончательную причину смерти еще предстоит устанавливать, однако, по предварительным выводам, Игорь Слюсарчук умер от инсульта. Известно также, что Игорь Слюсарчук недавно вернулся с соревнований. У него остались жена и маленький сын.

Начиная с 2010 года тернополянин Игорь Слюсарчук провел на ринге более 30 боев, в 15 из которых он победил нокаутом. В 2011 и и 2012 годах выиграл звание чемпиона мира по фри-файту в супертяжелом весе.

Фри-файт является синтезом ряда боевых искусств и сочетает в себе приемы ведения боя в различных ситуациях: здесь разрешены удары локтями, коленями в корпус и голову соперника, удары в прыжке или с разворота, а также броски или удушающие приемы.