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Вчера, 23:48
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Литва попросила НАТО в ответ на российские "Искандеры" выставить систему ПРО

Литва рассматривает как угрозу размещение Россией в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер".

Старший советник президента Литвы по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге рассматривает развертывание этих машин на постоянной основе как угрозу не только для Литвы, но и для всей Европы и НАТО, сообщает Delfi.


В понедельник министр обороны Раймундас Кароблис и президент Литвы Даля Грибаускайте, основываясь на данных разведки, объявили о том, что Россия накануне разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе.


В свете дислокации ОТРК и предстоящего июльского саммита НАТО литовцы просят союзников больше гарантий обеспечения безопасности региона. По словам министра Кароблиса, в ответ на постоянную дислокацию "Искандер" НАТО должен готовиться к нейтрализации мощностей, развиваемых в Калининградской области РФ, предназначенных для ограничения прибытия союзников в Балтийские страны в случае конфликта со странами Балтии.

Президент отметила, что Альянс должен как можно быстрее принять решения по обновлению планов обороны Балтийских стран, облегчить движение вооруженных сил в регионе и обеспечить его воздушную оборону.


При этом заместитель Генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер, которая пребывала в Литве 5 февраля, сказала, что нужно удостовериться в том, что комплексы "Искандер" действительно будут находиться в Калининграде на постоянной основе.


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