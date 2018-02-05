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Вчера, 22:29
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В России мужчина помыл машину котом

Водителю из Краснодарского края не понравилось, что на капоте его элитного автомобиля отдыхал кот, и он помыл котом машину.

Знакомый мужчины снимал происходящее на видео, которое затем попало в соцсети.

На видео чётко видно, как беспомощное животное окунают в ведро с водой, а затем моют им машину.

Возмущённые пользователи пытаются идентифицировать слишком ретивого "любителя чистоты". СМИ пишут, что об этом уже знает и полиция - ему может грозить до трёх лет заключения за издевательство над животным или штраф.

Что показательно, комментирующие видео россияне разделились на тех, кто жалел кота и вспоминал недобрым словом живодёра Мильчакова, воевавшего на стороне боевиков в Донбассе, и тех, кто восторгался поступком "кубанского героя", заодно восхищаясь "подвигами" Мильчакова в Донбассе.

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