Ольга Полякова отличилась неуклюжим ксенофобским высказыванием

Неумение звезд шоу-бизнеса точно выразить свои мысли порой приводит к обратному значению того, что они хотели сказать. Так получилось с певицей Ольгой Поляковой на церемонии награждения "самых красивых", где она и певец Олег Винник были признаны первыми по версии издания "Viva!" После завершения официальной части журналисты поинтересовались личной жизнью Винника.

На один из первых вопросов журналистки телеканала "ТСН" о том, собирается ли он навестить мать и сестру в родном селе, певец Олег Винник промолчал. Впоследствии к журналистке подошел один из охранников и продюсер и - в "лучших традициях шоу-бизнеса" - заставили покинуть зал пресс-службы.

На вопрос другого журналиста об отсутствии жены на церемонии и вообще о личной жизни Винника взялась отвечать певица Ольга Полякова, которая вместе с Винником получила награды "самых красивых-2018".

Сначала она отметила, что познакомилась лично с его женой Таисией, но потом обратилась к певцу, чтобы тот ответил на вопрос: "Олег! Уже пора рассказать. Давай каминг-аут, Олег". Однако Винник снова промолчал, хотя что-то пропел - несколько строк из своей песни.

"Видите, не готов наш мальчик. Ну, что делать? Главное, что он не гей. Хотя я против геев ничего не имею. Просто он не гей, и девушки могут мечтать о нем дальше. У него есть любимая. Мы это знаем. Но он любит не только ту любимую, но и всех женщин Украины,"- разглагольствовала певица.

Тут даже не знаешь, что было лучше: говорить или промолчать.

Источник: 24 канал