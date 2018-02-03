Музыкант Алексей Лебединский вычеркнул из жизни бывших друзей - прихлебателей Путина

Российский музыкант Алексей Лебединский, которого поклонники знают как Профессора Лебединского, написал в Фейсбуке о своём отношении к тем коллегам по артистическому цеху, которые пресмыкаются перед Путиным и одобряют агрессию против Украины. Сам Лебединский покинул Россию в 2014 году - не смог смириться с шабашем, который начался у него на Родине.



"У Михаила Боярского я работал еще в 1990м году клавишником, несколько лет числился в его театре "Бенефис" на Мойке, потом много раз встречались, выступая на концертных площадках. А дедушка моей дочери, прекрасный человек и хороший актер Сережа Кушаков был до самой кончины его близким другом. С Сережей Безруковым мы оба любили одну прекрасную девушку. С Гришей Лепсом мы знакомы с 1999-го, еще когда его подкармливали бандиты и коммерсы при них, когда он еще не надулся пафосом и гопническим пренебрежением ко всему и всем, когда он громко орал везде Высоцкого и мои песни тоже.

Но теперь я не могу видеть их всех на экране - мне противно, как бы талантливо они ни играли и ни пели, потому что они сознательно и подло поддерживают международного преступника, ворюгу и врага своего народа Путина.

Витю Салтыкова я считал близким товарищем с того же 1990-го года, нас объединяли общие веселые и не очень приключения по жизни, я забирал из роддома его дочку... Пока он не сказал мне по телефону "да что тут говорить, хохлы оху@ли"...

Покойная Люда Сенчина, которая всегда была милейшим и светлым человеком, оказывается, подписала бумагу в поддержку действий Путина в Украине... По глупости, не иначе, но все же обидно и противно...

Многих из тех артистов, которые ныне лижут ж...у сволочам ради положения и бабла, да и тех, кто просто по тупости своей купился и поддался на лживую кремлевскую пропаганду, я знаю менее близко, но все же хорошо. И теперь для меня ни их творчества, ни их самих более не существует.

Потому что железное правило действует абсолютно на всех до единого, включая и артистов, и трубочистов: если ты поддерживаешь такое явное зло, как путинский режим, то имя тебе либо Сволочь, либо Дебил, и третьего имени тебе не дано.

А умиляться творениям сволочи или дебила как-то не получается, ибо противно и тошно. Простите уж", - написал Алексей Лебединский.