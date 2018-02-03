В России перепутали Захаров - теперь лицом Захара Мая будет Захар Прилепин

Взахлеб рассказывая об отмене в России концертов певца из Украины Захара Мая, российские СМИ весьма смешно прокололись. Вместо Мая на странице газеты "Деловой Петербург" в Твиттере появился пособник террористов и, по совместительству, российский писатель Захар Прилепин.

Эту деталь опубликовал в Фейсбуке известный журналист Аркадий Бабченко.

А какая, собственно, разница между всеми этими Захарами? Один способствует войне под крілом главаря террористов Захарченко, другой собирается с концертами в страну-агрессор. В общем, теперь у Мая будет физиономия Прилепина.



