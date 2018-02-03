Курс валют

» » » В Сибири тигрица пришла к людям за помощью

Новости

Все новости
Общество / Природа
Вчера, 17:39
877
Версия для печати

В Сибири тигрица пришла к людям за помощью

В сибирском селе Солонцове (Россия), случилась невероятная история: тигрица пришла за помощью к человеку.
Сибирские тигры, которые живут в снежных восточных широтах, обычно избегают человеческого контакта. По оценкам ученых, их осталось только около 500 единиц.
Однако недавно дикая тигрица приглушила все свои инстинкты и фактически попросила людей о помощи.
Животное, страдавшее от мучительных проблем с деснами, не могло больше есть, просто пришло и легло на крыльце дома на окраине села.  Утром тигрицу нашел местный житель Алексей Хайдеев.
"Он хотел выйти на улицу, но не смог приоткрыть дверь, а когда начал их толкать, то услышал рычание", - описывает ситуацию московский журналист издания The Daily Mail, передает Укрправда. Мужчина вернулся в дом и начал звонить во все службы экстренной помощи.
Спасатели, которые приехали на вызов, усыпили животное, а затем перевезли тигрицу в реабилитационный центр в селе Алексеевка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт