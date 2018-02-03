В Сибири тигрица пришла к людям за помощью

В сибирском селе Солонцове (Россия), случилась невероятная история: тигрица пришла за помощью к человеку.

Сибирские тигры, которые живут в снежных восточных широтах, обычно избегают человеческого контакта. По оценкам ученых, их осталось только около 500 единиц.

Однако недавно дикая тигрица приглушила все свои инстинкты и фактически попросила людей о помощи.

Животное, страдавшее от мучительных проблем с деснами, не могло больше есть, просто пришло и легло на крыльце дома на окраине села. Утром тигрицу нашел местный житель Алексей Хайдеев.

"Он хотел выйти на улицу, но не смог приоткрыть дверь, а когда начал их толкать, то услышал рычание", - описывает ситуацию московский журналист издания The Daily Mail, передает Укрправда. Мужчина вернулся в дом и начал звонить во все службы экстренной помощи.

Спасатели, которые приехали на вызов, усыпили животное, а затем перевезли тигрицу в реабилитационный центр в селе Алексеевка.