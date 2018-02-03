В Днепре местная власть компенсирует убытки жертвам нерадивости коммунальщиков

Городской голова Днепра Борис Филатов обратился к владельцам 13 автомобилей, которые серьёзно пострадали из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна на Новом мосту: извинился и пообещал компенсацию.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"По результатам вчерашнего сообщения про компенсацию ущерба автовладельцам от плохого состояния дорожного покрытия на Новом мосту, обратилось восемь граждан.