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Вчера, 17:06
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В Днепре местная власть компенсирует убытки жертвам нерадивости коммунальщиков

Городской голова Днепра Борис Филатов обратился к владельцам 13 автомобилей, которые серьёзно пострадали из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна на Новом мосту: извинился и пообещал компенсацию.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"По результатам вчерашнего сообщения про компенсацию ущерба автовладельцам от плохого состояния дорожного покрытия на Новом мосту, обратилось восемь граждан.

По одному заявителю уже принято решение выплатить компенсацию, второй доносит документы и также получит деньги. По шестерым отказано потому, что они даже не удосужились позвонить в полицию.

Уважаемые земляки, в ближайшее время, после консультаций с юридическим департаментом, я представлю вам программу компенсаций ущерба гражданам, пострадавшим от халатности городских властей", - написал мэр Днепра.

Комментирующие запись горожане начали рассказывать мэру о подобных неурядицах в других районах города - рассчитывая не на компенсацию, так хотя бы на исправление состояния дорог и проездов. Впрочем некоторые расценили это как пиар мэра, на что Филатов в свойственной ему грубоватой манере сказал, что лучше исправлять так, чем никак иотрезал, что уж ему-то пиар не нужен.

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