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Вчера, 20:30
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Арестованный китаец в полицейском участке застрял между прутьями решётки (видео)

В китайском Харбине, провинция Хэйлунцзян, полиция арестовала нетрезвого водителя и препроводила в участок. А там случилось невероятное: обиженный на "непочтительное" отношение 40-летний мужчина непостижимым образом засунул голову между прутьями решётки "клетки", где находился и... застрял.

Довольно долго пришлось поморочиться полицейским, прежде чем незадачливого и теперь уже по-настоящему плачущего нарушителя ПДД вызволили из его плена. Войти-то голова вошла между решётками, а выйти - никак. Уши мешают. Видео об єтом показал источник CGTN на русском

В конце концов, уже трём полицейским удалось всё-таки раздвинуть прутья решётки и протиснуть голову арестанта. Судя по всему, он протрезвел.


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